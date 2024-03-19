Bild: рейтинг партии Шольца повысился благодаря отказу от поставок Taurus

Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге.
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