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Bild: рейтинг партии Шольца повысился благодаря отказу от поставок Taurus

Bild: рейтинг партии Шольца повысился благодаря отказу от поставок Taurus

Позиция канцлера Олафа Шольца по снабжению Украины дальнобойными ракетами позволила Социал-демократической партии Германии заручиться поддержкой большего количества избирателей и занять третье место в федеральном рейтинге.

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