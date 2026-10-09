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Воронежские новости

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За незаконный пруд у Сомово воронежская компания заплатит более 2 млн рублей

За незаконный пруд у Сомово воронежская компания заплатит более 2 млн рублей

Центральный районный суд обязал ООО «Календарь каникул» выплатить более 2 млн. рублей ущерба за незаконное строительство пруда и вред недрам на арендованных землях рядом с Сомово.

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