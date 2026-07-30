Китайский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. Новая версия COMAC C919 получила массу доработок

Самолет стал легче на 3 тонны за счет облегченной конструкцииНовая версия COMAC C919, о которой мы уже сообщали, прошла специальную доработку и модификацию для работы в условиях разреженного воздуха и сложных погодных условий на высокогорных аэродромах Китая, расположенных на высоте более 2438 метров.