Основательница модного дома Yana и супруга предпринимателя Вадима Расковалова, 50-летняя Яна Расковалова, призналась, что её расстраивает, когда изделия её бренда кажутся покупателям дорогими.
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