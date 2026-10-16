Её лицо не знал почти никто, а голос знали все — от Бреста до Владивостока. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года Ольга Высоцкая сидела у микрофона в московской студии на Пушкинской площади и ждала сообщения, которого страна не могла дождаться четвёртый год.