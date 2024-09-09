Сладкова едва не арестовали. Кто за него вступился. И что на это сказала Поплавская

Пульхерия Djem Уж как здесь некто роджерс высмеивал и порицал того же Сладкова ,да ещё и наших военных корреспондентов называл военкурами .Понесёт этот персонаж наказание???

Л Людмила Удивительные настали времена: ЖИВИ, МОЛЧИ, А ТО ПОЛУЧИШЬ? ЧТО ЭТО И КТО ЭТО? А ВЫ ХОТИТЕ ЧТО БЫ ПОБОЛЬШЕ ДЕТЕЙ РОЖДАЛОСЬ В РОССИИ? ПОЭТОМУ - ПРОСТО ХОЧУ В СССР, даже в 50-е, в 60-е годы!!!🙏🙏🙏