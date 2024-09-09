"Теперь можно сказать открыто - меня не дали скушать", - такое признание сделал на днях военкор Александр Сладков, заявив, что Главная Воення прокуратура заводила на него дело за дискредитацию ВС России.
Сладкова едва не арестовали. Кто за него вступился. И что на это сказала Поплавская
Комментарии
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Пульхерия Djem
Уж как здесь некто роджерс высмеивал и порицал того же Сладкова ,да ещё и наших военных корреспондентов называл военкурами .Понесёт этот персонаж наказание???
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1 час.
Л
Людмила
Удивительные настали времена: ЖИВИ, МОЛЧИ, А ТО ПОЛУЧИШЬ? ЧТО ЭТО И КТО ЭТО? А ВЫ ХОТИТЕ ЧТО БЫ ПОБОЛЬШЕ ДЕТЕЙ РОЖДАЛОСЬ В РОССИИ? ПОЭТОМУ - ПРОСТО ХОЧУ В СССР, даже в 50-е, в 60-е годы!!!🙏🙏🙏
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1 час.
юк
юлия кравчинская
Да, в СССР цензура была будь здоров, но ведь и реагировали на выявленные гражданами безобразия. А сейчас по ТВ месяцами крутят сюжет, как кто-то незаконно отжал историческое здание или часть заповедных земель или еще что-то подобное, а совершающие это беззаконие спокойно продолжают свое черное дело.
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29 мин.
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