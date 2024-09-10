Возможно, параллельно украинским дронам были запущены дроны с Прибалтики?!...

ВА

Виктор Александров

«Аэропорт Жуковский» захватчики построили на территории аэродрома экспериментальной авиации «Казбек», где ВПП длиной 5 401 метр и шириной 120 метров, и теперь коммерсанты, согласно Воздушному кодексу, имеют преимущество перед испытательными полётами. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.