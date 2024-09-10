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Силы ПВО отразили масштабную атаку летевших на Москву украинских беспилотников

Силы ПВО отразили масштабную атаку летевших на Москву украинских беспилотников

Минувшей ночью Киев предпринял массированную атаку на Москву. Силами ПВО Минобороны РФ в столичном регионе было ликвидировано около 20 украинских беспилотников.

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Комментарии
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Наталия Сорокина
Возможно, параллельно украинским дронам были запущены дроны с Прибалтики?!...
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18 час.
ВА
Виктор Александров
«Аэропорт Жуковский» захватчики построили на территории аэродрома экспериментальной авиации «Казбек», где ВПП длиной 5 401 метр и шириной 120 метров, и теперь коммерсанты, согласно Воздушному кодексу, имеют преимущество перед испытательными полётами. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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17 час.

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