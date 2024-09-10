Минувшей ночью Киев предпринял массированную атаку на Москву. Силами ПВО Минобороны РФ в столичном регионе было ликвидировано около 20 украинских беспилотников.
Силы ПВО отразили масштабную атаку летевших на Москву украинских беспилотников
Комментарии
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Наталия Сорокина
Возможно, параллельно украинским дронам были запущены дроны с Прибалтики?!...
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18 час.
ВА
Виктор Александров
«Аэропорт Жуковский» захватчики построили на территории аэродрома экспериментальной авиации «Казбек», где ВПП длиной 5 401 метр и шириной 120 метров, и теперь коммерсанты, согласно Воздушному кодексу, имеют преимущество перед испытательными полётами. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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17 час.
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