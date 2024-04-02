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Заменитель Kia Sorento и Hyundai Santa Fe от Chery. С лета 2023 года Chery Tiggo 9 подешевел в России на миллион рублей

Заменитель Kia Sorento и Hyundai Santa Fe от Chery. С лета 2023 года Chery Tiggo 9 подешевел в России на миллион рублей

Первые Chery Tiggo 9 (естественно, неофициальные) в России начали предлагать летом прошлого года за 3 млн рублей, к концу года цены существенно выросли — до 4,3-5 млн рублей, и вот сейчас произошед откат к прежним значениям: самый доступный Chery Tiggo 9 предлагается в Москве за 3,15 млн рублей, причем машина в наличии.

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