Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Депутат назвал Шольца карточным шулером на фоне его слов об ударе «Орешником»

Депутат назвал Шольца карточным шулером на фоне его слов об ударе «Орешником»

Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал пугающей эскалацией удар «Орешником» по Украине, заявил в беседе с RT, что нецкийем политик, как настоящий карточный шулер, «всё передёргивает».

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