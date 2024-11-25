Депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал пугающей эскалацией удар «Орешником» по Украине, заявил в беседе с RT, что нецкийем политик, как настоящий карточный шулер, «всё передёргивает».
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