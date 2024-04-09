Издательское подразделение Gearbox получило новое название – Arc Games В компании Ge...

Издательское подразделение Gearbox получило новое название – Arc GamesВ компании Gearbox, известной как создатель популярной серии лутер-шутеров Borderlands и издатель множества разнообразных проектов от сторонних студий, завершается этап трансформации после сделки с Take-Two Interactive.
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