Обнаружен фермент для переработки пластика

Нидерландские ученые нашли фермент, который вырабатывают бактерии для расщепления пластика. Всего в исследовании было изучено девяносто шесть актинобактерий, которые обычно используются для создания лекарств.
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