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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Миннесота» – одна из лучших команд в баскетболе. Физически мы, возможно, были не совсем готовы»

«Миннесота» – одна из лучших команд в лиге. Не то чтобы наши парни не были готовы выдержать уровень плей-офф баскетбола.

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