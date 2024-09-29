Украина – полигон для испытаний западного оружия разного калибра и разного типа. До начала СВО антироссийски настроенные государства финансировали деятельность биолабораторий совсем рядом с Крымом – на Херсонщине.
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