Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Цинично и отвратительно»: в бундестаге набросились на Шольца за фото с ранеными ВСУшниками

«Цинично и отвратительно»: в бундестаге набросились на Шольца за фото с ранеными ВСУшниками

Мало того, что предвыборная кампания канцлера Германии Олафа Шольца убивает украинцев, так ещё и он смеётся над инициативой создания альтернативного антироссийского альянса лидера ХДС Фридриха Мерца, который посетил Киев.

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