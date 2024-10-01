В Петербурге станет больше работников-мигрантов из-за дефицита кадров

валерия

Какое же сильнейшее лобби в правительстве. Вот с кого нужно начинать борьбу с мигрантами. Эти чиновники проклятые ради своего кармана готовы на уничтожение русского населения К сожалению, все это идут такой тихой сапой, что когда очнемся и реально воспротивимся, будет уже поздно!