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В Петербурге станет больше работников-мигрантов из-за дефицита кадров

В Петербурге станет больше работников-мигрантов из-за дефицита кадров

Предприятия города не могут отказаться от приезжих. Эксперты предсказали рост числа мигрантов среди сотрудников предприятий Петербурга на фоне дефицита кадров, который признан одним из главных тормозов развития экономик российских регионов.

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Комментарии
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валерия
Какое же сильнейшее лобби в правительстве.  Вот с кого нужно начинать борьбу с мигрантами. Эти чиновники проклятые ради своего кармана готовы на уничтожение русского населения К сожалению, все это  идут такой тихой сапой, что когда очнемся и реально воспротивимся, будет уже поздно!
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