В Петербурге станет больше работников-мигрантов из-за дефицита кадров

Предприятия города не могут отказаться от приезжих. Эксперты предсказали рост числа мигрантов среди сотрудников предприятий Петербурга на фоне дефицита кадров, который признан одним из главных тормозов развития экономик российских регионов.
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