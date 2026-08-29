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Царьград

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Анатолий Аксаков: расчеты в рублях достигли рекорда в 60%

Анатолий Аксаков: расчеты в рублях достигли рекорда в 60%

Доля рублевых расчетов в международной торговле России достигла 60% во II квартале 2026 года, минимизировав использование валют недружественных стран до 11,6%.

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