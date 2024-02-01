Известный в России писатель пожелал Украине удачи в контрнаступлении

Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал Украине удачи в контрнаступлении Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли известного писателя Михаила Веллера, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
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