Известный в России писатель пожелал Украине удачи в контрнаступлении

Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал Украине удачи в контрнаступлении Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли известного писателя Михаила Веллера, позвонив ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.