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Дом чистый, а ощущения уюта нет: эти детали портят впечатление даже после генеральной уборки

Дом чистый, а ощущения уюта нет: эти детали портят впечатление даже после генеральной уборки

Идеальная чистота в доме еще не гарантирует уют. Из-за неочевидных деталей даже после проведенной на совесть генеральной уборки в квартире может быть некомфортно.

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