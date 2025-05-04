Путин откровенно о своих внуках: президент рассказал о личной жизни

Владимир Путин рассказал, что не проявляет строгость в отношениях с внуками. Эта подробность из его личной жизни станет частью документального фильма о президенте, который будет показан на телеканале "Россия 1" в это воскресенье.
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