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Внимание! В Краснодаре услышали громкий взрыв в небе

Внимание! В Краснодаре услышали громкий взрыв в небе

Жители в соцсетях сообщают о громком хлопке в небе. На данный момент в открытых источниках нет подтверждённой информации о причине громкого хлопка, который жители Краснодара услышали сегодня, 1 сентября.

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