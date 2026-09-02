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Царьград

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"Аэрофлот" впервые принял оплату билета цифровым рублем 1 сентября

"Аэрофлот" впервые принял оплату билета цифровым рублем 1 сентября

1 сентября в России впервые оплатили авиабилет с использованием цифрового рубля. Пассажир купил билет на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург, открыв серию платежей новой валютой через сайт компании.

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