Посол Антонов: у США есть неуемное желание обвинить РФ во всех смертных грехах

У Соединенных Штатов имеется неуемное желание обвинить Российскую Федерацию во всех смертных грехах. На это указал посол Анатолий Антонов, прокомментировавший утверждения Госдепартамента о якобы причастности ГРУ к кибератакам против европейских союзников американской стороны.
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