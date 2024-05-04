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Посол Антонов: у США есть неуемное желание обвинить РФ во всех смертных грехах

Посол Антонов: у США есть неуемное желание обвинить РФ во всех смертных грехах

У Соединенных Штатов имеется неуемное желание обвинить Российскую Федерацию во всех смертных грехах. На это указал посол Анатолий Антонов, прокомментировавший утверждения Госдепартамента о якобы причастности ГРУ к кибератакам против европейских союзников американской стороны.

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Ole Ole
Самый большой наш грех - что Российская империя помогла созданию террористического государства США
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