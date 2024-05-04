Посол Антонов: у США есть неуемное желание обвинить РФ во всех смертных грехах

У Соединенных Штатов имеется неуемное желание обвинить Российскую Федерацию во всех смертных грехах. На это указал посол Анатолий Антонов, прокомментировавший утверждения Госдепартамента о якобы причастности ГРУ к кибератакам против европейских союзников американской стороны.