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Театральная постановка на фоне визита. Почему Зеленский не боится визита американских гостей?

Театральная постановка на фоне визита. Почему Зеленский не боится визита американских гостей?

«Спать, так с королевой, воровать так миллион». Уж простите за такое начало, но из песни слов не выкинешь.

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