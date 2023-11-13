На Большой театр подали жалобу из-за очередей за билетами

Пострадавшие в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» подали жалобу на Большой театр. Отмечается, что потенциальные зрители составили обращения в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и администрацию президента.