На Большой театр подали жалобу из-за очередей за билетами

Пострадавшие в давке в очереди за билетами на балет «Щелкунчик» подали жалобу на Большой театр. Отмечается, что потенциальные зрители составили обращения в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Министерство культуры и администрацию президента.
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