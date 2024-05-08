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Даже если холестерин в норме: названа аминокислота, которая разрушает сосуды

Даже если холестерин в норме: названа аминокислота, которая разрушает сосуды

Вы наверняка слышали о том, как важно следить за уровнем холестерина в крови. Хотя бы потому, что повышенные показатели холестерина могут очень сильно бить по вашей сердечно-сосудистой системе, а вы даже не будете подозревать об этом до момента, пока ситуация не станет критической.

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