Даже если холестерин в норме: названа аминокислота, которая разрушает сосуды

Вы наверняка слышали о том, как важно следить за уровнем холестерина в крови. Хотя бы потому, что повышенные показатели холестерина могут очень сильно бить по вашей сердечно-сосудистой системе, а вы даже не будете подозревать об этом до момента, пока ситуация не станет критической.