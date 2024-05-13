Ожидается важное событие для рубля: Что ждать от курса валют на следующей неделе Ирэн ОрлонскаяВ настоящее время доллар по-прежнему устойчиво снижается, однако ожидается, что на следующей неделе ситуация может измениться.
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