Федерация футбола Франции ищет кандидата для участия в выборах президента ФИФА

Французская федерация футбола (ФФФ) после отзыва своей поддержки нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах главы организации планирует принять участие в поиске его преемника.
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