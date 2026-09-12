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Федерация футбола Франции ищет кандидата для участия в выборах президента ФИФА

Французская федерация футбола (ФФФ) после отзыва своей поддержки нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино на выборах главы организации планирует принять участие в поиске его преемника.

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