Шок! Сенсация! Национализации ЦБ быть! Федоров вместе с Делягиным и Хазиным идут на помощь! Почалося!

Александр Рожков

Если фейк существует, значит, он кому то нужен. Кому приятно, что Набиуллину снимут? Да подавляющему большинству. Почему другой вопрос. Претензии к кому, от того, что она до сих пор возглавляет ЦБ? Понятно к кому. Надо успокоить и воодушевить большинство электората перед выборами? Надо? Поэтому все правильно делают пропагандоны. Зря это вы на них взъелись. Они хорошо выполняют свою работу, которую им поручили, не скажу кто. На кого они пашут тоже понятно. Все нормально! Всем радоваться!