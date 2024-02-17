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Закон и Порядок

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Шок! Сенсация! Национализации ЦБ быть! Федоров вместе с Делягиным и Хазиным идут на помощь! Почалося!

Шок! Сенсация! Национализации ЦБ быть! Федоров вместе с Делягиным и Хазиным идут на помощь! Почалося!

Волны вынесли на берег нашего разума. Про Совбез и Набиуллину. Рассмотрены вопросы минимизации последствий паводков и природных пожаров.

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Комментарии
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Стефания Новак
Автор защищает Набиуллину? не стоит...
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17 час.
Андрей
автор разоблачает фейк ,только и всего.
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17 час.
Александр Рожков
Если фейк существует, значит, он кому то нужен. Кому приятно, что Набиуллину снимут? Да подавляющему большинству. Почему другой вопрос. Претензии к кому, от того, что она до сих пор возглавляет ЦБ? Понятно к кому. Надо успокоить и воодушевить большинство электората перед выборами? Надо? Поэтому все правильно делают пропагандоны. Зря это вы на них взъелись. Они хорошо выполняют свою работу, которую им поручили, не скажу кто. На кого они пашут тоже понятно. Все нормально! Всем радоваться!
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14 час.

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