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Царьград

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Жители Владимирской области потратили 228 млрд рублей за полгода

Жители Владимирской области потратили 228 млрд рублей за полгода

Во Владимирской области за январь–июнь 2026 года держатели банковских карт осуществили 324 млн транзакций на общую сумму 596 млрд рублей.

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