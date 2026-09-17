Жители Владимирской области потратили 228 млрд рублей за полгода

Во Владимирской области за январь–июнь 2026 года держатели банковских карт осуществили 324 млн транзакций на общую сумму 596 млрд рублей.
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