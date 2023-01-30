Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

Российских чиновников хотят обучить сочувствию и простоте в общении. Как выяснили «Известия», для этого ученые разработали специальную методичку, где прописали, как разговаривать на понятном языке, а не чиновничьем — без канцеляризмов и штампов.
Российских чиновников хотят обучить сочувствию и простоте в общении. Как выяснили «Известия», для этого ученые разработали специальную методичку, где прописали, как разговаривать на понятном языке, а не чиновничьем — без канцеляризмов и штампов.
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