Пятый канал

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Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

Ближе к народу: в России разработали методичку для чиновников

Российских чиновников хотят обучить сочувствию и простоте в общении. Как выяснили «Известия», для этого ученые разработали специальную методичку, где прописали, как разговаривать на понятном языке, а не чиновничьем — без канцеляризмов и штампов.

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