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Газета.ру

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Актер Игорь Верник признался, что жалеет, что не слушал наставников в молодости

Актер Игорь Верник признался, что жалеет, что не слушал наставников в молодости

Актер Игорь Верник раскрыл, что жалеет о том, что во время учебы в университете часто не слушал своих наставников, предпочитая учебе другое времяпрепровождение.

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