«Если стану владельцем, все исправлю». Роналду сравнил «МЮ» с зараженным аквариумом и принизил Лигу 1

Оторвался на Globe Soccer Awards. Криштиану Роналду разочарован в «Золотом мяче» и премии The Best: признавался, что больше не верит в эти награды и не участвует в голосовании ФИФА на правах капитана сборной Португалии.
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