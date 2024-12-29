«Если стану владельцем, все исправлю». Роналду сравнил «МЮ» с зараженным аквариумом и принизил Лигу 1

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Оторвался на Globe Soccer Awards. Криштиану Роналду разочарован в «Золотом мяче» и премии The Best: признавался, что больше не верит в эти награды и не участвует в голосовании ФИФА на правах капитана сборной Португалии.

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