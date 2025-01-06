В Архангельске подвели итоги арктической экспедиции МЧС

Среди участников были иностранные представители из Катара, Вьетнама и Малайзии.По сообщению МЧС России по Архангельской области, вчера в архангельском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России подвели итоги архангельского этапа экспедиционных мероприятий, проводимых в рамках учений «Безопасная Арктика — 2025».