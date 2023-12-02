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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ЛГБТ признано экстремистским в России. Собчак с криком «Безумие!» набросилась на Верховный Суд РФ

ЛГБТ признано экстремистским в России. Собчак с криком «Безумие!» набросилась на Верховный Суд РФ

Когда я говорю " Спасибо"! Не было бы счастья, да  . помогло! Политнавигатор ЛГБТ признано экстремистским в России.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Ксюха, а ты всё ещё не за решеткой? Странно, давно тебя нары ждут и надолго, Вместе с мамой.
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3 час.
vitaly yanushkevich
Такое дерьмо как ты надо изолировать от народа.
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3 час.
Николай Смирнов
Собчачка и ей подобные журнашлюхи сильно преувеличивают численность извращенцев, отвратительных гомосеков всех полов, Даже массивная вражья пропаганда педерастии и лесби, после захвата власти либерасами в 1991 году не смогла побороть естественных презрения и брезгливости подавляющего большинства населения России к лесбиянкам и педерастам.
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2 час.

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