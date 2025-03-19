Крепкое зимовье: Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Россия переживает пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. С начала марта регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, что говорит о ее высоком уровне, отметили в Роспотребнадзоре.
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