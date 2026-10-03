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Тульские новости

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На «Тульской» в Москве задымление, эвакуированы 250 человек

На «Тульской» в Москве задымление, эвакуированы 250 человек

Из вестибюля станции метро «Тульская» эвакуировались около 250 человек после задымления. На месте работают экстренные службы, обстановка спокойная.

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