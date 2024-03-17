Bitcoin «заплатит» волатильностью за инвестиции институционалов

Волатильность Bitcoin снизилась в 6 раз с момента появления актива на биржах. Долгое время этот параметр, определяющий величины падения и роста актива в течение дня, держался на уровне от 4% до 6%, но резко потерял 50% с запуском ETF-фондов.
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