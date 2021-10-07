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МИД России: стремление США к односторонним преимуществам препятствует диалогу

МИД России: стремление США к односторонним преимуществам препятствует диалогу

Диалог России и Соединенных Штатов Америки по стратегической стабильности невозможен, пока остаются нерешенными проблемные моменты, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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