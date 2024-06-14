Страны G7 хотят помешать будущим энергетическим проектам России

Страны Группы семи планируют препятствовать развитию новых энергетических проектов в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7, попавший в его распоряжение.
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