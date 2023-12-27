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«Детройт» проиграл 27-й раз подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона

«Пистонс» уступили на домашней арене «Нетс» со счетом 112:118. У клуба из Детройта теперь самая продолжительная серия поражений за один сезон в истории НБА (ранее «Филадельфия»-13/14 и «Кливленд»-10/11 по 26 раз) Общий антирекорд принадлежит «Сиксерс», которые поиграли 28 раз подряд, но та серия растянулась на два сезона – с 14/15 по 15/16.

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