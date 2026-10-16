Politics, Geopolitics & Conflict Air strikes on October 10 killed at least 72 artisanal gold miners at Shamal al-Wadi, in the far north of Sudan's Red Sea state, along a border Egypt is policing to control a gold trade it now dominates.
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