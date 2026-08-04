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Левшунов не приезжает в Беларусь, чтобы не попасть в армию. Защитник живет в США с 2022 года (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, 20-летний защитник « Чикаго » Артем Левшунов больше четырех лет не был в Беларуси из-за опасений по поводу военной службы.

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