Татьяна Навка поздравила мужа — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — с 59-летием. Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в личном блоге несколько романтических фото и короткий текст: про взгляд «глаза в глаза» и про то, что она всегда рядом.