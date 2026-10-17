Татьяна Навка поздравила мужа — пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — с 59-летием. Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в личном блоге несколько романтических фото и короткий текст: про взгляд «глаза в глаза» и про то, что она всегда рядом.
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