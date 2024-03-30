Кирилл дери полоз 31 марта богат на приметы, поверья и традиции Анна РедькоВ субботу, 31 марта 2024 года россияне отмечают День Кирилла — день полоза, который считается народным праздником, богатым на приметы, поверья и традиции, уходящие своими корнями во времена Киевской Руси.