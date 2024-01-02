За год Россия сильно выросла в глазах мира

В глазах мира ! может быть ,, а вот в глазах 40 млн человек которые получают от 10 т до 18 т ,, это тут и пенсионеры минимальщики ,, не сильно рост наблюдается ,.

avershin1947mailru Авершин

Впереди выборы! Либералы или как их сейчас зовут *релоканты* спешно возвращаются, одна из версий звучит как *деньги кончились*, но не у всех! У приличной части деньги не кончились, а наоборот. И везут они их не легально не для того, что бы проедать, а для того, что бы раскачивать ситуацию, а для этого деньги конечно нужны. И это я думаю известно правоохранителям и людям надо к этому готовится. Что бы не было голосов за бутылку и за некоторое вознаграждение, подобное часто наблюдалось при выборе Ельцина. Будет конечно много вариантов, будем надеяться, что народ поумнел и не позволит выбрать евроамериканиста.