Рейтинг WTA. Калинская дебютировала в топ-20

В топ-10 без изменений. PIF WTA Rankings Положение на 24 июня 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 11695 2 (2) Коко Гауфф (США) 8128 3 (3) Арина Соболенко (Беларусь) 7841 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6026 5 (5) Джессика Пегула (США) 5025 6 (6) Маркета Вондроушова (Чехия) 4463 7 (7) Жасмин Паолини (Италия) 4068 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4055 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3805 10 (10) Онс Жабер (Тунис) 3801 14 (14) Дарья Касаткина (Россия) 3088 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2830 16 (19) Виктория Азаренко (Беларусь) 2399 17 (24) Анна Калинская (Россия) 2310 22 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2053 24 (23) Мирра Андреева (Россия) 2017 25 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1756 31 (25) Барбора Крейчикова (Чехия) 1642 34 (41) Юлия Путинцева (Казахстан) 1553 36 (35) Вероника Кудерметова (Россия) 1488 39 (36) Анастасия Потапова (Россия) 1415 47 (49) Диана Шнайдер (Россия) 1210 53 (64) Донна Векич (Хорватия) 1173 53 (64) Кэролайн Доулхайд (США) 1100 66 (60) Анна Блинкова (Россия) 982 69 (78) Виктория Голубич (Швейцария) 940 81 (74) Элина Аванесян (Россия) 926 84 (91) Сара Эррани (Италия) 825 93 (106) Анна Бондар (Венгрия) 752 94 (103) Бернарда Пера (США) 752 99 (97) Эрика Андреева (Россия) 729 100 (98) Мария Тимофеева (Россия) 722 102 (108) Камилла Рахимова (Россия) 684 .
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