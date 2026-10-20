В середине октября АВТОВАЗ запустил производство модернизированной Lada Niva Bronto. Официально цены пока не объявлены, но уже сейчас можно спрогнозировать, сколько будет стоить обновленная Нива Бронто у дилеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Обновленная Нива:...
- Д Испытали три новы...
- LD Бренд Volga перес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым