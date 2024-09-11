Трамп назвал причину возможной третьей мировой войны

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что демократическая администрация приведет страну к третьей мировой войне.
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