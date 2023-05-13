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Синхронистка Субботина посоветовала никому не подкатывать к хоккеисту СКА Никишину

Синхронистка Субботина посоветовала никому не подкатывать к хоккеисту СКА Никишину

Многократная чемпионка мира в синхронном плавании Варвара Субботина призналась, что объявила о своих отношениях с хоккеистом петербургского СКА Александром Никишиным в социальных сетях, чтобы другие женщины не стремились с ним познакомиться.

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