Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5%

Цены на куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут снизиться на 5% после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не будут платить вознаграждение ритейлерам.
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